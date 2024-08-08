永彰有重大訊息待公布 8月9日暫停交易

永彰（4523）今天公告因有重大訊息待公布，8月9日已向櫃買中心申請暫停交易，櫃買中心已同意暫停交易。

永彰汽車空調為根基藉由自主研發及系統整合能力跨身至汽車電子，主要產品包括TS System 3i box GPS/GPRS (車隊管理系統)、ITS System 3i boxUI-100（行車資訊顯示器）、汽車空調系統(冷凝器、冷暖氣本體、鼓風機…等)、車用Auto Air Conditioner Control System（自動恆溫空調及控制系統）等。

另外，永彰科技持續轉型，去年宣布子公司永雋科技與戰略合作夥伴INVINITY Energy System(倫敦證交所代碼：IES、英國AQSE代碼：IES、美國OTCQX代碼：IESVF)正式簽約採購INVINITY 將推出新一代電網等級應用釩液流電池產品「Mistral 」，同時並簽定合作備忘錄，將分階段授權由永雋科技在台灣及其他國家生產INVINITY 釩液流電池產品，包含釩液流電池的核心組件「Cell Stack電堆」亦列在授權的範疇內，此次簽約將進一步強化雙方戰略合作夥伴關係。