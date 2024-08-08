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M31全年拚績增二成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（8）日召開法說會，總經理張原熏表示，雖然產業仍有不確定因素，但對於下半年保持正向與樂觀態度。法人估計，M31今年營運應當會呈現逐季走高態勢，有機會業績年增達二成以上。

張原熏指出，今年M31確實對於研發付出很多，其中包括人員增長，還因為要滿足先進製程開發，在EDA方面的投資大幅增加。不過就如同幾年前決定投入先進製程IP開發，如今才有相關高比率業績貢獻，現在持續投資，希望在費用得宜控制的情況，創造更多營收，明年費用增加速度預期會回到較穩定的水準。他表示，公司不會一味地增加支出，只是要怎麼收穫必須先怎麼栽，希望逐步把研發轉為營收動能。

M31上半年業績成長16.7％，營業費用成長達25.2％，針對法人提問，張原熏也強調，營收目標當然希望可超越費用增加的情形。

法說會 營收

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M31法說會／對下半年正向樂觀看待 今年有機會年增達二成

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