緯軟年營收看增兩位數

緯軟（4953）昨（8）日舉行法說會，展望後市，緯軟最重要市場中國大陸經濟成長疲弱，加上電動車產業競爭加劇下，目前在當地採取相對保守策略，預估下半年大陸營收增幅將較下半年趨緩，儘管如此，緯軟全年業績目標仍維持穩健的雙位數成長。

緯軟今年上半年營收為49.4億元、年增18.2%，稅後淨利2.7億元、年增近6%，每股純益（EPS）為3.72元，成長主要受惠新能車及網路企業客戶需求。

緯軟指出，網路龍頭企業客戶是公司近年業績增長重要動能，但經歷過幾季度高速成長後，預期今年下半年動能將較上半年趨緩。不過，由於緯軟今年初打入一家新網路企業客戶，目前已於7月開始小量貢獻，預計2025年對營運將有較明顯幫助。