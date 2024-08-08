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聖暉上半年每股賺10.03元 訂單滿手

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
聖暉董事長梁進利。 聯合報系資料照
聖暉董事長梁進利。 聯合報系資料照

聖暉*（5536）昨（8）日公布第2季稅後純益8.17億元，季增91%，年增51.3%，每股純益6.58元，創單季新高；上半年稅後純益12.45億元，年增26.1%，創同期新高，每股純益10.03元，是股票面額改為5元以來最佳。

聖暉第2季合併營收76.6億元，季增39.8%，年增19.7%；毛利率23.36%，季增2.59個百分點，年增2.3個百分點。上半年合併營收131.36億元，年增9.7%；毛利22.28%，年增1.8個百分點。

聖暉集團截至上半年累計在手訂單逾330億元，續創新高紀錄，確立今年下半年起營運動能轉強，並可望迎來2025年及2026年業績大成長榮景。

聖暉集團日前宣布，將結合子公司朋億*、銳澤，以及轉投資合作夥伴資源整合形成垂直水平價值鏈，深化發展多產業、多區域、多工種營運綜效，打造聖暉集團聯合大艦隊形，並開創集團國際化、差異化、多角化競爭優勢，除評估布局印度、美洲市場可行性，同時備妥百億元作為收購台灣或海外公司的資金，進而提升聯合大艦隊拓展版圖的動能。

每股純益 營收 聖暉

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