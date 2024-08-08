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奧運籃球／美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉

威剛上半年每股賺6.2元 寫同期次高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
威剛董事長陳立白。 圖/聯合報系資料照片
威剛董事長陳立白。 圖/聯合報系資料照片

威剛（3260）昨（8）日公布第2季稅後純益7.55億元，季減28.78%，主因傳統旺季影響，但較去年同期大增182.77%，每股純益2.58元；上半年毛利率、營業利益均寫同期新高，獲利更較去年同期大增逾五倍，每股純益6.2元，為同期次高。

威剛昨日並宣布，旗下電競品牌XPG與好萊塢視覺特效及AI虛擬人技術公司數字王國展開進一步合作，由數字王國取得XPG於大中華及美洲區產品銷售代理權，攜手衝刺AI等應用商機。

根據威剛財報，第2季毛利率24.83%，季減1.6個百分點，年增9.37個百分點；營益率13.85%，季減0.36個百分點，年增11.78個百分點；稅後純益7.55億元，季減28.78%，年增182.77%，每股純益2.58元。

累計上半年毛利率25.66%，年增12.22個百分點；營益率14.04%，年增12.74個百分點；稅後純益18.14億元，年增523.37%，每股純益6.2元。

受惠低價庫存效益與記憶體合約價上揚，威剛上半年平均毛利率與營業利益年增15倍、達29.38億元，雙雙改寫歷史同期新高，獲利也寫同期次高。

展望後市，威剛董事長陳立白認為，AI PC、AI手機市場今年實際出貨量恐較原先產業界預估的少一點，目前看來，今年第4季會有些微量出來，明年相關終端產品放量動能仍值得期待。

威剛 毛利率

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