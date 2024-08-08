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乾杯財報／上半年每股純益1.95元 今年大陸將關10家店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
乾杯表示，今年積極調控中國大陸事業體質改善績效，隨著台灣及英國事業拓點展開，下半年營運展望審慎樂觀。 乾杯／提供
乾杯表示，今年積極調控中國大陸事業體質改善績效，隨著台灣及英國事業拓點展開，下半年營運展望審慎樂觀。 乾杯／提供

乾杯（1269）8日召開董事會，通過113年度上半年財報，合併營收22.32億元，年減5.62%、營業淨利6,370萬元，稅後淨利3,996萬元，年減1.45%，每股稅後純益1.95元。乾杯表示，今年積極調控中國大陸事業體質改善績效，隨著台灣及英國事業拓點展開，下半年營運展望審慎樂觀。

綜觀上半年，乾杯表示，台灣消費景氣相對穩定，第1季適逢春節消費旺季、第2季集團旗下各品牌祭出周年慶活動加持，加上外販事業積極拓展業務與新服務，業績大幅攀升，台灣事業整體表現穩健。不過中國大陸營運調整、營收量體下滑及餐飲消費市場續疲，導致營業成本攀升，加上英國籌備期費用認列，壓縮上半年營收及獲利。

面對中國大陸消費市場不振，中國大陸事業持續調整營運規模，保留精華商圈分店精實體質，上半年已關閉7間分店，下半年將再關3間分店，今年共計將關閉10間分店，降低中國大陸營運規模占比。為因應餐飲市場消費降級的現況，主力品牌「老乾杯」自8月起調降客單價推新菜單提升競爭力，以吸引精打細算的消費市場。

展望下半年，乾杯集團台灣事業密集展店並開啟英國新市場雙箭齊發。老乾杯插旗英國倫敦，首店已於7月中開始試營運，將於9月中旬盛大開幕，營收成效將逐步顯現；台灣事業將於第4季再展4間分店以上，包含老乾杯桃園台茂店、黑毛屋桃園台茂店、黑毛屋桃園華泰店、乾杯墾丁店，為集團營收再添新動能。加上下半年有中秋節、聖誕等節慶加持，皆將帶動下半年營運動能。

營收 餐飲

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