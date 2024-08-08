亨泰光7月營收年減4% 望隼創同期新高

硬式隱形眼鏡大廠亨泰光今天公告7月營收新台幣7285.6萬元，年減4.12%，主要受到中國大陸消費景氣尚未恢復影響。軟式隱形眼鏡大廠望隼7月營收為2.3億元，年增3.14%，衝上歷年同期新高，受惠於日本及中國客戶因應備貨需求的訂單回流。

亨泰光今天也公布上半年財報，稅後純益8236.9萬元，年減10.4%，每股純益（EPS）為3.03元。亨泰光表示，上半年度隱形眼鏡護理產品出貨比重增加，且公司近視防控臨床試驗及杭州子公司取證作業，按進度支出相關研發費用所致。

亨泰光表示，今年7月營收年減4.12%，因7月適逢親子旅遊旺季，遞延部分角膜塑型片（俗稱OK鏡）驗配時程，預估8至9月隨開學季到來，銷售金額可望回溫。

中國大陸市場方面，亨泰光指出，整體消費景氣尚未恢復，但視力保健商品屬剛性需求，預估隨公司OK鏡市占率持續提升，銷售金額仍將維持成長。

望隼今年前7月累計營收17.3億元，較去年同期成長34.37%，也創歷年同期新高。望隼指出，耕耘日本及中國市場有成，代工市占率持續攀升，因此營收表現較去年同期顯著成長。