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振大環球營收／喜迎旺季 7月月增8成、寫22個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

興櫃成衣大廠振大環球（4441）公告7月營收為7.24億，月增79.1%、年增59.61%，創22個月以來單月新高，今年前七月累計營收29.95億，年增0.08%，公司預期，下半年在旺季催化下，全年營收有望達成雙位數成長目標。

振大環球表示，第3季業績將反映產業旺季，公司營運增溫，訂單能見度已經可以看到明年初，從在手訂單觀察下半年業績明顯成長，隨著客戶訂單需求提升，下半年營運動能有望比上半年強，樂觀看待全年整體營運。

法人表示，振大環球競爭優勢在於客戶組合發展潛力，除了美系電商及實體通路客戶外，客戶群已逐步拓展到日本及歐洲地區。另外一個強項與特色在於生產基地的布局，亞洲越南跟非洲馬達加斯加的彈性搭配，提供歐美客戶在價格及供貨靈活的彈性選擇，尤其是在馬達加斯加廠的產能稼動率持續維持滿載，且為滿足客戶需求及拓展國際新品牌，正進行ESG新廠建置，新廠完成後將大幅增加產能及有助增加新客戶。

振大8月15日將進行除息交易，每股配發現金股利7.2元，最後買進日為8月14日，依今日股價184.5計算，現金殖利率達3.9%。

營收 電商

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