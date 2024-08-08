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鉅明財報／第2季獲利0.28億元 年增91.1倍

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）8日公布第2季財報，單季獲利0.28億元，相較去年同期處於營運谷底，年增91.1倍，每股純益0.56元。該公司並指出，自8月起開始為客戶投產新品，可為本季營運加持，而第4季將重返出貨旺季。

鉅明表示，主力品牌客戶今年初新推出的產品頗受市場好評，同時代言球星出賽也頻頻有好成績。因此，進入第2季以來，該公司一掃去年同期接單大幅滑落陰霾，營運呈現淡季不淡表現。

全季交出營收7.11億元成績單，相較去年同期的4.25億元，成長67.4%，進而挹注單季稅後純益達0.28億元，年增91.1倍，每股純益為0.56元；累計今年上半年獲利1.02億元，年增80.9%，每股純益2.01元。

該公司指出，跨入下半年，依客戶規劃將提前於8月份啟動新款式產品鋪貨，未來按品牌商調度新品數量，可挹注第3季和第4季營運表現。法人預期，單以第3季來看，出貨量起碼有年增三成以上的實力，並於第4季重返出貨旺季。

每股純益 財報

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