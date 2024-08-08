聯寶Q2每股純益0.28元 下半年營運將優於上半年

磁性元件大廠聯寶（6821)今（8）日公布2024年第2季財報，第2季合併營收為1.27億元，季增10.52％，稅後純益872萬元，季增74.03％，每股純益0.28元，季增75％；累計2024年上半年合併營收2.41億元，稅後純益1373萬元，每股純益0.44元。

聯寶表示，第2季營運成長除受惠網通產業景氣逐步回升，以及南亞地區電信寬頻急單需求，帶動磁性元件業務旗下PoE電源變壓器、LAN類變壓器等產品銷售，挹注第2季磁性元件業務銷售季增21.16％，另一方面，無線充電業務同步受惠國際知名客戶既有產品拉貨熱絡，推升第二季無線充電業務營收比重增加至13.64％水準，在整體產品組合結構優化、生產效率精進與費用良好管控，聯寶2024年第2季整體毛利率達35.08％，季增2.44個百分點。

聯寶表示，隨著Qi2.0無線充電新標準推出，提升無線充電產品廣度、新客戶業務開拓有成，第2季無線充電業務接單寫下新高記錄，且因應客戶訂單需求與未來無線充電業務布局，已於第2季完成新產線擴充，此外，看好無線充電技術越趨普及化，延伸於車載充電系統、智能家居、醫療設備等多元應用，聯寶已正式取得健身器材無線充電應用訂單，預計於第四季陸續小量出貨，增添整體營運表現。

聯寶持續投入大功率技術開發，第2季也正式推出跨領域整合無線充電產品，包含工控設備，定位追蹤器(Tracker)，以及視訊+無線充電多功能整合的產品，並開發業界最小MPP 2.0無線充電線圈，在空間與安裝應用相較其他產品更具彈性，凸顯聯寶無線充電領域良好競爭力，並有望創造多元領域業務開發。

展望未來營運，聯寶仍積極擴大磁性元件及無線充電兩大業務動能，深耕關鍵技術核心、供應鏈良好管理、以及深化客戶業務合作黏著度，隨著歐洲、美國與南亞地區磁性元件訂單需求提升，並密切掌握無線充電上游模組供貨交期、優化生產效率，可望挹注未來營運良好動能。