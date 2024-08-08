第二季雙率雙升！M31下半年切入2奈米IP加速成長

円星科技 (M31) 今(8)日舉行法說會，公布第2季財報。第2季合併營收4.29億元，年增23.5%，毛利率維持100%，受到勁揚的營收拉抬，第2季營業利潤率及稅後淨利率齊揚，整體經營體質優化。然受發放去年股票股利影響，使股本膨脹兩成，第2季每股純益2.64元，季增超過1.5倍。

M31指出，今年上半年，先進製程IP的開案動能持續發酵，來自中國大陸晶片設計業者的開案復甦以及台灣IC設計公司的新訂單挹注，第2季16奈米以下先進製程占整體授權金營收已逾五成。

M31表示，儘管上半年美國市場受先進製程開案進程的前置時間拉長影響，使營收成長趨緩，但整體IP研發已切入可支援智慧型手機和高效能運算的2奈米製程平台；美系雲端服務供應商（CSP）開案前期的評估也進入尾聲；有望切入中國指標電動車廠的先進駕駛輔助系統(ADAS)供應鏈等，都將進一步挹注下半年新案授權金的成長動能。

M31進一步強調，受地緣政治影響，IC客戶轉單至不同區域，下半年海外晶圓廠有望推進5奈米以下的先進製程平台專案，中長期進入量產的技術節點往先進製程推進，也將帶動量產權利金營收持續復甦。

展望下半年，円星科技總經理張原熏表示，伴隨AI應用的蓬勃發展，在傳統傳輸規格如PCIe、USB、MIPI有升級需求之外，伺服器和數據中心的拓展，也帶動存儲介面LPDDR記憶體IP和快閃記憶體接口ONFI I/O IP的規格升級。而先進製程少量、多樣、高單價的晶片，也需要一定程度的基礎元件IP客製化設計。

M31也將在先進封裝領域佈局Die-to-Die (D2D)高速I/O 接口的產品線，為營運增添新動能。張總經理也強調，雖然短期遭逢專案時程的不可預測性衝擊，但預期遞延收入會陸續挹注營收貢獻，下半年的營收成長將會比上半年強勁，今年營收成長跟上費用成長的目標不變。而董事會也剛通過「員工持股信託」計畫，希望與員工齊心創造公司營運的良好發展。