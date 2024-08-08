漢來美食／上半年 EPS 6.27元 兩大檔期加持第3季展望樂觀

漢來美食（1268）8日董事會通過季報，第2季單季稅後淨利0.65億元，年減13.6%，主要受先前食安事件影響，每股盈餘1.54元；累計上半年營收29.95億元，稅後淨利2.65億元，年增30.7%，每股盈餘6.27元，營收及盈餘均創同期新高。漢來美食表示，上半年在台北漢來飯店餐廳加入營運，及宴會廳企業尾牙春酒旺季等因素加持下，包括毛利率46.54%及營益率11.01%皆為上櫃以來新高。

漢來美食同步公告7月營收為4.4億元，因颱風因素影響月減9.35%、不過年增12.66%，累計前七月營收34.35億元，年增22.69%。

漢來美食表示，目前北高兩地的宴席及各品牌餐廳均有顯著的營業表現及成長，以第2季為例，在6月台北電腦展後，台北漢來飯店的宴會訂席成長率屢創新高；而島語餐廳自助餐廳在消費者間討論熱度持續，訂位天天爆滿。同時旗下品牌餐廳「溜溜酸菜魚」也陸續從4月起，在中壢、高雄二地開出新分店，持續挹注營收。

展望第3季，漢來美食表示，隨著品牌新分店開幕及主題活動開跑，預期將帶來另一波高峰。漢來美食中餐旗下品牌「上菜」片皮鴨專賣店，第3家店在7月底已於高雄夢時代購物中心開幕，從試營運起就天天座無虛席，開幕後更是一位難求，一展店就表現亮眼。此外，高檔粵菜品牌「名人坊」一年一度的「富哥見面會」自8月5號起於全台5家名人坊開跑，為期一個月的時間，預估應可帶進逾6,000萬元的營收。

此外，往年總在中秋節前一個月就能熱銷完售的月餅禮盒，今年銷售量拉高到61,000盒，預計可為集團挹注約6,000萬元營收。兩大年度活動加上節慶檔期，相信能為第3季繼續衝高獲利。

漢來美食下半年也開始進行明年度展店的布局。位於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓的咖啡廳Hilai Cafe，目前已經著手規劃改裝計畫，預計10月中旬後動工；未來將提供多樣化的早午餐與全日餐點，全方位滿足不同消費者，年底前以全新樣貌重新開張。而明年的台北大巨蛋與台中漢神洲際購物中心完工後，集團也已規畫進駐人氣品牌餐廳，預期能在市場上掀起另一波關注熱潮。