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世禾財報／上半年EPS 3.24元 下半年營運升溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

世禾（3551）董事會8日通過今年第2季財報，合併營收6.46億元，季增5.9%，年增11.4%，為史上單季新高。毛利率37.15%，分別季增2.42及年減2.57個百分點。稅後純益9,956.8萬元，季增20.7%，年增7.1%；每股稅後純益1.77元。

展望2024年，世禾認為，在AI應用需求持續蓬勃帶動下，半導體產業景氣回溫，可望帶動營運加溫。

世禾累計今年上半年合併營收12.55億元，年增8.8%，亦來到同期歷史新高。毛利率35.97%，年減3.5個百分點。稅後純益1.82億元，年增4.8%；每股稅後純益3.24元。

世禾是台灣第一家專業再生洗淨處理廠，成立於1997年6月，工廠設在新竹及台南，就近服務半導體及面板等高科技廠商外，也在中國大陸的成都、合肥、廈門、東莞建廠，並南向新加坡服務半導體產業聚落。世禾於2008年股票上櫃掛牌以來，迄今仍是台灣唯一上市櫃的設備潔淨再生服務廠。

世禾主要提供清洗機台的設備廠牌，含括國際設備大廠如：應用材料、科林研發、東京威力科創（TEL）、ULVAC、艾司摩爾（ASML）等。台灣主力客戶如台積電（2330）與群創光電（3481），中國大陸前二大面板廠京東方、華星光電及半導體廠都是客戶。

半導體 營收

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