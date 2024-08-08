上詮財報／第2季營運轉盈、EPS約0.25元 上半年每股淨損收斂至0.03元

光通訊廠上詮（3363）8日公告第2季財報，單季營運較上季與去年同期轉盈，稅後純益0.26億元，換算每股純益約0.25元，扭轉連兩季虧損頹勢，上半年每股淨損收斂至0.03元。

上詮第2季合併營收3.53億元，季增31.7%，年增24.3%，毛利率19.95%，季增12.07個百分點，年增12.71個百分點，為近九季以來最佳，營益率1.68%，較上季的-15.8%及去年同期-8.82%轉正。

上詮上半年合併營收6.21億元，年增2.48%，毛利率14.74%，年增3.64個百分點，營益率-5.86%，較去年同期轉正；稅後淨損271萬元，每股淨損0.03元。

上詮近年積極投入共同封裝光學元件（CPO），相關光學連接器元件新品開發已見成果，推出可符合半導體封裝環境需求，應用於高效運算、AI、機器學習與感測等領域的光纖陣列連接器產品，並傳出與台積電（2330）及輝達（NVIDIA）共同開發光通道技術和IC連接技術。