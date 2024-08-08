餐飲好旺 漢來美食第二季營收、盈餘創同期新高

漢來美食今日公告財報，第2季營收13.16億元，季減21.65%、年增18.15%，單季刷新歷史同期，僅次於今年第一季，為歷史次高；單季稅後淨利0.65億元、每股盈餘1.54元；累計上半年營收29.95億元，稅後淨利2.65億元，每股盈餘6.27元，營收及每股盈餘均創同期新高。

漢來美食表示，上半年整體在台北漢來飯店餐廳加入營運，及宴會廳企業尾牙春酒旺季等因素加持下，不僅營收年增24.31%，毛利率46.54%及營益率11.01%，也是上櫃以來歷史新高。

漢來美食同步於公告7月營收為4.4億元，因颱風因素影響月減9.35%、不過年增12.66%。

漢來美食表示，上半年表現不俗，受惠於國內餐飲消費需求持續攀升，6月台北電腦展後，台北漢來飯店的宴會訂席成長率屢創新高；而島語餐廳自助餐廳訂位呈爆滿狀態，旗下品牌餐廳「溜溜酸菜魚」也陸續從4月起，在中壢、高雄二地開出新分店，持續挹注營收。又逢暑假旺季人潮加持，使得集團在餐飲淡季的第2季營收還能刷新歷史同期。

展望第3季，漢來美食表示，隨著品牌新分店開幕及主題活動開跑，預期將帶來另一波高峰。漢來美食中餐旗下品牌「上菜」片皮鴨專賣店，第三家店在7月底於高雄夢時代購物中心開幕，高檔粵菜品牌「名人坊」一年一度的「富哥見面會」自8月5日起於全台5家名人坊開跑，為期一個月的時間，預估可帶進逾6000萬元的營收。

疫情過後，漢來美食表示，邀請國外知名米其林主廚客座的活動重新啟動，今年11月將邀請德國米其林二星主廚在牛排館與海港自助餐廳舉辦美食節，將帶來獨特的異國風味。而往年總在中秋節前一個月就能熱銷完售的月餅禮盒，今年銷售量拉高到61000盒，預計可為集團挹注約6000萬元營收。兩大年度活動加上節慶檔期，相信能為第3季繼續衝高獲利。

進入2024年下半年，漢來美食也開始進行明年度展店的布局，位於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓的咖啡廳Hilai Cafe，目前已經著手規劃改裝計畫，預計10月中旬後動工；未來將提供多樣化的早午餐與全日餐點，年底前以全新樣貌重新開張，而明年的台北大巨蛋與台中漢神洲際購物中心完工後，集團也已規畫進駐人氣品牌餐廳，預期在市場上掀起另一波關注熱潮。