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M31：下半年業績逐季走高 將切入大陸電動車供應鏈

中央社／ 新竹8日電

M31今天表示，隨著北美市場遞延營收貢獻，並有望打入中國電動車廠供應鏈，下半年業績將可逐季走高。

矽智財（IP）廠M31下午召開線上法人說明會，總經理特助蘇芷儀說，上半年受傳統淡季效應與專案時程不可預測性，衝擊北美市場營收表現；不過中國市場開案恢復成長，台灣晶圓廠及晶片設計業者對先進製程IP需求強勁，跨區域晶圓廠IP需求也有上升趨勢。

M31上半年營收新台幣7.71億元，年增16.8%；因營業費用增加，加上去年同期有處分不動產業外收益，上半年稅後淨利1.52億元，年減9.7%，每股純益3.66元。

蘇芷儀表示，下半年IP研發將切入支援智慧手機和高效能運算的2奈米製程平台；隨著北美市場遞延營收貢獻，並有望打入中國市場電動車廠供應鏈，預期下半年業績可望逐季走高。

為強化留才機制，M31董事會通過員工持股信託計畫，由員工依個人財務能力，選擇每月提存薪資上限5%的一定金額，公司相對提撥同等金額獎勵金，定期存入員工信託專戶，藉由提供優渥提撥比例，讓員工成為公司股東，創造營運良好發展。

M31總經理張原熏說，最近在產業相對不太確定因素下，營收控制面臨比較多的壓力，令很多投資人擔憂，對此深感抱歉。

他強調，下半年營運保持正向樂觀態度。包括與晶圓廠或主要客戶合作都會有蠻大進展，M31並一直加強與不同區域晶圓廠深度合作，營收動能應可符合預期。

晶圓廠 營收

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