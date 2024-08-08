威剛財報／上半年毛利率、營業利益創同期新高 EPS 6.2元

低價庫存效益加乘記憶體合約價上揚，記憶體模組廠威剛（3260）上半年平均毛利率年成長逾12個百分點達25.66%，營業利益年躍升15倍至29.38億元，都改寫歷史同期新高紀錄，本期淨利18.3億元及歸屬母公司業主淨利18.14億元，都創歷史同期次高，每股純益6.2元。

威剛第2季毛利率較去年同期增加逾9個百分點至24.83%，為單季歷史次高，營業利益年增8.8倍達13.92億元，每股純益2.58元。

董事長陳立白表示，AI應用牽動全球記憶體產業發展，在上游供應商競相角逐HBM市場之下，不僅記憶體產能配置與資本支出大幅傾向HBM，也讓上游對DRAM價格態度更加堅定；加上AI邊緣運算及應用軟體日趨成熟，更推動各項產品所搭載的記憶體容量倍增，加速全球記憶體位元消耗。

陳立白說，在供給與需求兩相健全發展下，樂觀看待下半年記憶體合約價，同時也維持先前看法，預期現貨價將隨著市場競價告一段落以後，回歸正向發展；陳立白強調，在具備庫存成本優勢及全球通路強勢布局下，下半年營運可望逐季回溫，全年本業獲利表現仍將挑戰歷史高點。

威剛第2季合併營收100.49億元，年增46.75%，毛利率24.83%；營業利益13.92億元，年增882.02%，營業利益率13.85%，較去年同期增加近12個百分；稅後淨利7.71億元，年增171.67%，歸屬母公司業主淨利為7.55億元，年成長1.8倍，以加權平均2.93億股計算，每股純益2.58元。

威剛累計上半年合併營收年增48.88%達209.3億元，平均毛利率25.66%，營業利益29.38億元，年增15倍，稅後淨利為18.3億元，年增437.02%，歸屬母公司業主淨利達18.14億元，年增523.37%，每股純益6.2元。