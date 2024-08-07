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星宇航空上市案 過關

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣證券交易所昨（7）日通過星宇航空（2646）上市案申請，接著會將此案提報證交所董事會核議，星宇就可以開始準備上市掛牌的相關時程，業界推估，如果作業速度快，有望在今年第4季轉上市。

全球旅運市場需求在疫後解封相當旺， 星宇6月總營收為30.77億元，月增18%，年增率44%，其中，6月客運營收26.69億元，月增20%，年增42%。星宇2021年每股虧損2.69元、2022年每股虧損3.47元；全面解封後，2023年轉虧為盈，每股純益0.08元。

星宇預計本月引進第五架A330neo新機，屆時整體機隊規模達23架。同時積極開闢新航點及增班迎7、8月暑假旺季，台北-富國島航線7月1日開航，台北-香港航線在7月16日投入營運。

星宇今年營運狀況會比去年好，獲利逾10億元水準，擺脫虧損後，今年通過上市案，星宇正在進行加入ONE WORLD（寰宇一家）聯盟的計畫。

營收 航線

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