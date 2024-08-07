認列樂點處分利益 橘子第2季每股大賺8.8元

橘子（6180）集團2024年第2季單季合併營業收入為新台幣24.3億元，年增16%，主係主力端遊再掀改版熱度，且新遊戲上市堆疊營運動能，營業毛利為新台幣8.4億元，年增11%；營業損失為新台幣3.7億元，年減931%，主係新遊戲上市推銷費用，及因處分利益提列之管理費用；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣15.4億元，年增2201%，每股盈餘8.8元，主係本季認列樂點子公司一次性處分利益，目前本公司對樂點公司持股為41%，累計上半年每股純益11.1元，大賺逾一個股本。

回顧第2季，全新代理遊戲《波拉西亞戰記》於台港澳正式上市，推出一系列開服限定活動；人氣遊戲《天堂REMASTERED》逢24周年活動、《新楓之谷》與一卡通跨界聯名，帶動營運成長。IP發展方面，圖文孵育計畫「文創股長」積極參與大型市集與博覽會，帶領創作者創造多元商業機會；音樂孵育計畫「挺音樂! 音樂靠山計畫」亦正式啟動，建構完整資源網路，期許成為推動音樂產業的助力。資安方面，隨著金融產業雲端政策放寬，果核數位延伸服務觸角，開拓資安潛在市場。

展望下半年，遊戲方面因應暑期熱潮，《天堂M》推出全新伺服器、新職業及新地圖，《新楓之谷》則迎來夏季大型改版活動，期能穩固營運動能。搶攻ACGN商機，夏季「橘子嘉年華」集結多元IP進駐臺灣漫畫博覽會打造大型主題展區，與目標用戶接觸互動；香港遊戲橘子也參與香港動漫展，拓展潛在玩家。原創IP方面，推出全新內容品牌「MOJOIN」整併既有漫畫小說服務，促進IP生態圈多元發展；目標打造粉絲經濟生態鏈，同時也推出粉絲社群平台「hidol」，一站滿足IP粉絲的互動需求。此外，因應全球數位變革，橘子集團積極布局科技與國際市場，於各大雲端高峰會分享自研領先AI技術，將把技術轉化為產業落地解決方案，協助企業在各領域有效運用AI。資安方面，果核數位亦與越南當地大型企業簽約結盟，進軍東南亞拓展市場。