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力旺 看好權利金逐季揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（7）日召開法說會，公司看好授權金與權利金將持續成長，其中，授權金主要由晶圓廠和IC設計業者需求驅動，權利金則受惠新應用在先進製程開始量產，預期下半年權利金將逐季成長。

力旺第2季營收結構為：8吋晶圓權利金占權利金營收約42.5%，季增2.6%，年增26.7%；12吋晶圓權利金占權利金營收57.5%，季增3.8%，年增37.6%。

針對新IP及業務，力旺指出，隨著客戶下一代OLED驅動IC進展至FinFET，NeoFuse也往高壓FinFET製程前進，以滿足客戶產品計畫，RRAM也隨著客戶需求增加，正擴展到更多的製程，NeoFlash持續發展特殊製程，以替代embedded Flash與external NOR flash。另外，力旺正與一線晶圓代工廠合作開發2奈米技術。

在業務發展平台方面，力旺用於新CPU架構的security IP將開始貢獻營收，同時也成功將NeoFuse整合進EDA公司的SRAM repair相關產品功能中。

力旺重申，公司已進入多年成長循環，在全球各代工廠建置超過600多個製程平台，且每年持續增加，相關技術從OTP進展到各種更複雜的security IP，MTP也擴展到各種新型記憶體，看好IP權利金將隨之增加。

力旺 晶圓廠 營收

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