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泰谷 搶進探針卡市場

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

泰谷（3339）積極轉型半導體等利基型產業，昨（7）日公告，因應整體營運發展轉型需要，擬投資探針卡等相關產業，並授權董事長於投資金額5,000萬元額度內，全權處理100%子公司設立相關事宜。

泰谷代理發言人黃書群表示，初期規劃不會建廠，預計子公司跟技術團隊先洽談合作，以合作對象的廠或泰谷現有廠區，目前規劃切入中低階探針卡市場，目標第3季底有明確合作實績，客戶以半導體業，包含晶圓廠、IC設計廠等為主，預計2025年後開始挹注營收

黃書群表示，董事會決議成立子公司，主因若由泰谷出面談新事業，擔憂會影響到LED本業運作，在目前產能及訂單還不是很完備下，董事會決議先成立100%持有子公司，跟技術團隊或相關技術公司合作或投資。

他說，目前新公司與外界洽談的合作有很多種，最終採取的方案及形式尚未決定。公司看好半導體相關業務的毛利高，可望挹注營運，預計最快今年第4季或明年開始貢獻營收。

半導體 營收

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