全家 上半年EPS 3.16元
全家（5903）昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益4.4億元，年減11.9%，每股純益（EPS）1.99元；累計上半年稅後純益7.04億元，年增0.44%，每股純益3.16元。
全家上半年除便利商店本業穩健外，單店日均銷售成長，而旗下轉投資的全台物流、福比麵包、晉欣食品、全家餐飲等獲利持續成長，挹注營收表現亮眼。
全家表示，旗下轉投資的全家餐飲上櫃已於8月6日審議通過，上半年營收獲利受惠疫後外出用餐人口持續增加，創下同期新高，目前旗下四品牌總店數為70家。
展望第3季，全家指出，下半年邁入便利商店傳統旺季，降暑、節慶商機、觀光旅客都將挹注營，而在鮮食、App部分亦將應消費者健康需求，持續推出新品及新服務，有望成為下半年業績成長的動能。
展店方面，全家目前截至6月底總店數達4,258店，全家董事長葉榮廷日前表示，超商要提高效率有兩條路，一是規模經濟，藉由家數增加分擔更多的固定成本；二是範疇經濟，強調的是商品的多樣化，透過多元產品擴大營收與業績。
全家上半年在鮮食部分也有所成長，受惠於差異化鮮食策略，上半年鮮食業績增長一成，占整體營收超過三成，其中鮮食跨界聯名取得成效，三明治、飯糰、微波主食業績成長逾一成，而熟食區的SOHOT炎選炸烤物導入店舖破千，業績年增二成，南洋酸辣燙「馬尚煮」推升相關業績逾五成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言