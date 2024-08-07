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奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

全家 上半年EPS 3.16元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

全家（5903）昨（7）日公布第2季財報，單季稅後純益4.4億元，年減11.9%，每股純益（EPS）1.99元；累計上半年稅後純益7.04億元，年增0.44%，每股純益3.16元。

全家上半年除便利商店本業穩健外，單店日均銷售成長，而旗下轉投資的全台物流、福比麵包、晉欣食品、全家餐飲等獲利持續成長，挹注營收表現亮眼。

全家表示，旗下轉投資的全家餐飲上櫃已於8月6日審議通過，上半年營收獲利受惠疫後外出用餐人口持續增加，創下同期新高，目前旗下四品牌總店數為70家。

展望第3季，全家指出，下半年邁入便利商店傳統旺季，降暑、節慶商機、觀光旅客都將挹注營，而在鮮食、App部分亦將應消費者健康需求，持續推出新品及新服務，有望成為下半年業績成長的動能。

展店方面，全家目前截至6月底總店數達4,258店，全家董事長葉榮廷日前表示，超商要提高效率有兩條路，一是規模經濟，藉由家數增加分擔更多的固定成本；二是範疇經濟，強調的是商品的多樣化，透過多元產品擴大營收與業績。

全家上半年在鮮食部分也有所成長，受惠於差異化鮮食策略，上半年鮮食業績增長一成，占整體營收超過三成，其中鮮食跨界聯名取得成效，三明治、飯糰、微波主食業績成長逾一成，而熟食區的SOHOT炎選炸烤物導入店舖破千，業績年增二成，南洋酸辣燙「馬尚煮」推升相關業績逾五成。

全家 營收

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