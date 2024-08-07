興櫃三新星 19日談業績

興櫃公司陸續公布2024年上半年度財務報告，櫃買中心為利持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，規畫舉辦「興櫃公司業績說明會」，日期為8月19日下午2時，地點在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

櫃買中心表示，透過此說明會，興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通機會，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>最新訊息>櫃買活動>報名活動」）。

近來投資人參與興櫃市場越趨熱絡，興櫃市場已為優質企業上櫃、上市前重要預備市場，且持續不斷吸引體質佳企業加入，截至2024年7月底，興櫃市場已有327家公司。

本次說明會主題定為「興櫃新星」，特別邀請三家2024年已登錄或即將登錄興櫃公司與會，分別為資訊安全服務商中華資安國際（7765）、雲端服務運營商昕奇雲端科技，以及連鎖餐飲品牌金色三麥餐飲，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，與會公司皆由其高階主管親自說明最新財務業務情形，以及對未來產業前景看法，投資人可藉由業績發表會平台，直接與公司高階主管面對面提問。

投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，另本次發表會之影音檔亦將於說明會結束後置於櫃買中心網站影音專區（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>最新訊息>櫃買影音>法人說明會/業績發表會」）供投資人點閱觀看。