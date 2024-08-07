正德上半年每股賺0.9元 Q3動能升溫

散裝船航商正德（2641）昨（7）日公布第2季財報，單季獲利1.17億元，年增2.66倍，每股純益0.38元。法人指出，該公司向日本船廠下訂的第五艘4萬噸級散裝環保節能新船剛交付，並由租家起租運作，將可為本季營運添增新動能。

法人表示，正德於2021年訂購六艘4萬噸級輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy船型），以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，並藉此擴大營運規模。

此批新船自去年開始交付；上半年期間，由日本新來島造船株式會社所打造兩艘環保節能新船完成交船，分別與日本及加拿大航商簽訂五年長約。

去年第3季及第4季進一步各交付一艘由日本尾道造船株式會社建造的環保節能新船。

以上季營收來看，單季為3.94億元，比去年同期的3.35億元成長17.6%，進而推升稅後純益為1.17億元，相較去年同期的0.32億元，增加2.66倍，每股純益0.38元；累計上半年獲利2.7億元，每股純益0.9元。