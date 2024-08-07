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譜瑞第2季每股純益7.11元 本季營運旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
譜瑞董事長趙捷。 聯合報系資料照
譜瑞董事長趙捷。 聯合報系資料照

IC設計業者譜瑞-KY（4966）昨（7）日召開法說會，公布今年第2季稅後純益5.69億元，季減0.66%、年增32.5%，每股純益7.11元。累計今年上半年稅後純益11.41億元，年增45.8%，每股純益14.31元。

展望後市，董座趙捷看好，本季是PC傳統旺季，受惠高速傳輸相關需求熱絡，將帶動營收較前一季增長，以美元中位數估計約季增13%，公司看好明年在AI PC帶動下，PC出貨量將年增高個位數。

趙捷進一步表示，自第2季底開始，有觀察到AI PC的需求起來，該動能應能延續，帶動第3季營收成長，尤其高速傳輸晶片需求強勁，也期待第4季營收大致與第3季相近，加上下一季度還有耶誕節銷售節慶，正向看待下半年PC相關業績優於上半年。

針對本季營運，譜瑞預估，單季營收落在1.3-1.44億美元，季增7.5-19%，毛利率42-46%。

營收 譜瑞

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