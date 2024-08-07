全家財報／上半年每股賺3.16元 第3季傳統旺季到來可期

全家（5903）7日公布第2季財報，單季稅後純益4.4億元，年減11.98％，每股純益（EPS）1.99元。累計上半年稅後純益7.04億，年增0.44%，每股盈餘3.16元。

全家第2季合併營收為261.5億元，季增5.1%、年增5.7%，累計上半年合併營收510.2億，年增6.64％；全家上半年除便利商店本業穩健外，單店日均銷售成長，而旗下轉投資的全台物流、福比麵包、晉欣食品、全家餐飲等獲利持續成長，挹注營收表現亮眼。

全家上半年在鮮食部分也有所成長，受惠於差異化鮮食策略卓有成效，上半年鮮食業績增長1成，占整體營收超過3成，其中鮮食跨界聯名取得成效，三明治、飯糰、微波主食業績成長逾1成，而熟食區的SOHOT炎選炸烤物導入店舖破千，業績年增2成，南洋酸辣燙「馬尚煮」推升相關業績逾5成，今年目標拓點翻倍達千店。

並且全家日前宣布斥資2.5億元投入茶飲市場，陸續投資封膜機、煮茶機，今年春季推出「搖搖茶吧」手搖系列飲品後，帶動整體私品茶現做茶飲銷售年增2成，全家表示未來將以「私品茶」、「搖搖茶吧」作為雙軸，朝全國最大連鎖茶飲店目標邁進。

展望第3季，全家指出，下半年邁入便利商店傳統旺季，降暑、節慶商機、觀光旅客都將挹注營，而在鮮食、APP部分亦將應消費者健康需求，持續推出新品及新服務，有望成為下半年業績成長的動能。

展店方面，全家目前截至六月底總店數達4,258店，全家董事長葉榮廷日前表示，超商要提高效率有兩條路，一是規模經濟，藉由家數增加分擔更多的固定成本；二是範疇經濟，強調的是商品的多樣化，透過多元產品擴大營收與業績。