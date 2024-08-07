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創控財報／上半年損益兩平 估下半年出貨將較上半年成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

全球AMC及VOCs監測廠商創控（6909）於今日公告2024年上半年財報暨7月營收。上半年營收1.51億元，年增13.18%；稅後淨利22萬元，相較去年同期，公司提到，上半年稅後淨利轉正已達損益兩平，上半年存貨增加，主要是製成品、在製品增加，預計下半年將陸續出貨，並於客戶驗收後貢獻營收。

全球半導體廠設備支出明顯升溫，創控提到，設備出貨穩定成長，上半年營收1.51億元，年增13.18%；稅後淨利22萬元，本期已達損益兩平；上半年因應接單及產品開發，銷售及研發費用增加，不過營收規模成長，營業費用率較去年同期下降。

創控提到，設備屬接單式生產，收到訂單時進行成品生產，出貨到客戶端尚未驗收前為公司存貨、客戶驗收後方認列營收。創控上半年的存貨淨額金額增加，主要為製成品、在製品。創控客戶涵蓋台、美、日等國際大廠，公司謹慎樂觀看待下半年營收。

創控提到，半導體製程控管AMC解決方案需求穩定增長，其中記憶體廠的需求也恢復活絡，在記憶體廠客戶設備驗收的貢獻下，7月營收4,747萬元；累計1-7月營收1.99億元，年增7.39%。半導體先進製程對於AMC管控具有相當高的剛性需求，全球半導體廠持續建廠以及先進製程積極擴產，公司秉持既有的核心量能，將持續厚實根基，不間斷地擴增市場、應用以及客戶。

半導體 營收 記憶體

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