創控科技上半年損益兩平…7月營收4747萬元 年增7.4%

全球AMC及VOCs監測領導廠商創控科技（6909）於今日公告2024年上半年財報暨7月營收。上半年營收1.51億元，年增13.18％；稅後純益22萬元，相較去年同期，上半年獲利轉正。

創控表示，上半年存貨增加，主要是製成品、在製品增加，預計下半年將陸續出貨，並於客戶驗收後貢獻營收。

創控上半年因應接單及產品開發，銷售及研發費用增加，不過營收規模成長，營業費用率較去年同期下降。

創控指出，公司設備屬接單式生產，收到訂單時進行成品生產，出貨到客戶端尚未驗收前為公司存貨、客戶驗收後方認列營收。創控上半年的存貨淨額金額增加，主要為製成品、在製品。創控客戶涵蓋台、美、日等國際大廠，公司謹慎樂觀看待下半年營收。

創控主要業務半導體製程控管AMC解決方案需求穩定增長，其中記憶體廠的需求也恢復活絡，在記憶體廠客戶設備驗收的貢獻下，7月營收4747萬元；前七月營收1.99億元，年增7.4％。因半導體先進製程對於AMC管控具有相當高的剛性需求，全球半導體廠持續建廠以及先進製程積極擴產，公司秉持既有的核心量能，將持續厚實根基，不間斷地擴增市場、應用以及客戶。