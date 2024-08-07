譜瑞第3季營收看增15.8% 力旺估權利金逐季成長

譜瑞-KY表示，第3季是個人電腦傳統旺季，預期在高速傳輸產品驅動下，季營收將達1.3億至1.4億美元，季增7.6%至15.8%。力旺預期，隨著新應用在先進製程開始量產，下半年權利金收入可望逐季成長。

高速傳輸晶片廠譜瑞-KY與矽智財廠力旺下午召開線上法人說明會。譜瑞-KY公布第2季營運結果，季營收1億2087萬美元（約新台幣39.1億元），季增2.52%，毛利率42.42%，較第1季下滑0.42個百分點，稅後淨利新台幣5.69億元，季減0.7%，每股純益7.11元。

譜瑞-KY累計上半年營收新台幣77.24億元，年增23.8%，毛利率42.63%，較去年同期下滑1.37個百分點，稅後淨利11.41億元，年增45.86%，每股純益14.31元。

譜瑞-KY董事長趙捷表示，第3季為個人電腦傳統旺季，譜瑞-KY在高速傳輸產品驅動下，季營收可望達1.3億至1.4億美元，將季增7.6%至15.8%，毛利率約42%至46%。

趙捷說，第4季在人工智慧電腦（AI PC）及年終購物旺季驅動下，營收將與第3季相當。據客戶預估，因AI PC導入新規格，可望帶動升級潮，2025年個人電腦出貨量可望增加高個位數百分比（約7%至9%）。

力旺董事長徐清祥表示，力旺進入多年成長循環，目前已在全球各代工廠布建超過600個製程平台，且平台數量持續逐年增加。隨著製程更先進、記憶體功能更強、晶片安全矽智財IP功能更強，力旺每片晶圓收到的IP權利金增加。

力旺總經理何明洲指出，第2季營收新台幣8.93億元，季增11.2%，年增28.2%；其中，授權金營收比重33.6%，權利金營收比重約66.4%。歸屬母公司淨利4.75億元，季增10.3%，年增35.1%，每股純益6.36元；累計上半年每股純益12.13元。

展望未來，何明洲說，在晶圓和晶片廠強勁需求推動下，授權金可望保持增長動能。因新應用在先進製程開始量產，下半年權利金將隨著逐季成長。

何明洲表示，因應客戶下一代有機發光二極體（OLED）顯示器驅動IC需求，力旺安全強化型一次可編程矽智財NeoFuse在高壓製程正往鰭式場效電晶體（FinFET）發展。此外，力旺正與代工廠合作開發2奈米技術。