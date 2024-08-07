翔名財報／上半年每股賺4.1元 創近二年同期新高

翔名（8091）董事會7日通過今年第2季財報，合併營收5.17億元，季增7.2%，年增10%。毛利率35.13%，分別季減0.29及年增0.77個百分點。稅後純益0.93億元，季減11%，年增4.4%；每股稅後純益1.93元。

翔名累計今年上半年合併營收9.99億元，年增11.1%，毛利率35.27%，年減0.65個百分點。稅後純益1.96億元，年增29.5%；每股稅後純益4.1元，獲利表現為近二年同期新高。今天股價上漲7元，成交量437張，收135.5元。

翔名表示，受惠於關鍵零組件國產化，在手訂單交期已排到年底，展望2024年若無大環境的不確定因素干擾，營運可望隨半導體產景氣同步回溫。今年營運估優於去年，來自客戶端的需求預測明年營運將再升溫。翔名並規劃將赴日本熊本建廠，以就近服務客戶。

翔名生產的半導體設備關鍵零組件，包含離子植入、薄膜製程、黃光製程、蝕刻製程的耗材及模組。近年並深耕精密加工技術有成，供應航太產業所需的高端技術如：複合材料加工、高能銲接、異質材料接合及修復，應用於航太設備的關鍵零組件及模組。翔名已於今年元月新成立子公司高能電子束科技，設立專業電子束精密銲接廠，切入高品質電子束銲接服務市場。

翔名專注於製造半導體設備關鍵零組件製造，看好全球均投入加碼擴充晶圓製造產能，翔名也在兩岸完成產能布局作業。同時，也因應客戶要求，將於今年赴日本熊本建廠，以滿足地緣政治下對供應商在地生產的要求。