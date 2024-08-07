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遊戲股王鈊象7月稅前EPS 3.33元 還原權值再創歷史新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）7日公告7月稅前EPS達3.33元，若還原權值的話，稅前EPS約當6.66元，較6月的6.51元成長，再創歷史單月稅前EPS新高，獲利表現相當驚人。

鈊象日前已進行除權息，將配發現金股利35元、股票股利10元，等於持有一張股票的股東，將可額外再獲得一張股票，而相關股利則預計8月28日發放，股價也因多配發一張股票，因此除權後直接對折，股本也因膨脹一倍，稅前EPS也同步對折。

此外，指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整將於下周二凌晨公布，國內法人認為，鈊象被納入MSCI成分股的機率極高。鈊象今日股價大漲64元，收733元。

鈊象今年7月營收15.15億元，月減2.5%、年增32%，單月營收連續3個月站上15億元大關，並創歷史同期新高，業績表現持穩。

鈊象累計今年前七月營收102.67億元，年增29.2%，營收正式突破百億元大關。法人指出，鈊象若未來單月營收15億元成為常態的話，估計今年全年營收與獲利表現很可能優於市場原先預期，而全年每股純益的預估勢必會上調。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，從目前的業績狀況來看，估計公司下半年業績將優於上半年，而且有機會下半年業績比去年同期更好，全年營運將會比去年好，業績將再創新高峰，而未來公司也會積極朝向海外市場擴張，為營運添增更多新動能。

此外，鈊象為因應業務擴張，今年起將擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。鈊象目前員工總數約1,100人，其中有82%員工為研發人員，比重相當高。

EPS MSCI 營收 股票 鈊象

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