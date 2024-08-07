智冠財報／第2季每股賺2.64元 上半年EPS 4.5元

遊戲大廠智冠（5478）公告上半年財務報表，第2季合併營收16.52億元，年增3%，歸屬於本公司業主之稅後淨利3.93億元，年增84%，每股盈餘（EPS）2.64元，第2季合併營收雖受第1季高基期影響致略為下降，惟仍受惠於線上代收付金流節日效應及集團投資收益之挹注，整體獲利較上期上升。上半年累積合併營收33.77億元，歸屬於本公司業主之稅後淨利6.5億元，每股盈餘（EPS）4.5元。

展望遊戲事業群發展，智冠積極拓展國際業務，海外服務效益持續穩步成長，日前至上海ChinaJoy以「一站式服務」為主題盛大展出，並於今夏與南韓遊戲大廠Com2uS平台子公司Com2uS Platform簽訂策略合作夥伴關係、共拓市場，為玩家打造多元支付管道、也深化大中華區之合作計劃。此外，旗下MyCard點數會員數已突破700萬人；在推動防詐技術方面，也領先業界推出七大防詐騙機制，為全台首家取得「線上身分快速識別FIDO」驗證之遊戲業者，為守護玩家資產與資訊安全再進一哩路。

子公司中華網龍（3083）近期於東南亞推出之區塊鏈手遊《吞食天地 多元宇宙》已於新加坡正式上架，搭配當地合作廠商，玩法上將為遊戲帶來更大的可能性；而新品方面，更有醞釀多年、改編自黃易同名小說之MMORPG《尋秦記》，緊鑼密鼓地進行優化調整中，預期在未來正式推出時能帶給玩家更多驚喜的感受。此外，遊戲代理子公司遊戲新幹線則規畫於下半年推出一款手遊新作，預告將與玩家一同夢回千禧，感受經典作品華麗變身後的全新魅力。

子公司一帆數位憑藉數百萬筆網路廣告投放經驗，結合AI與資料科學建立數據中心，提供美術、貼圖、短影音的創意設計素材生成，以數據驅動廣告策略，打造精準行銷方案。同時，團隊持續與國際媒體合作，為廣告主提供跨國且多元廣告投放組合，服務遊戲、金融、房地產、科技、3C、健康等多元產業客戶。

金融科技事業群藍新集團則正積極擴大線下卡機服務場域，啟動智販機業務營運，預計擴展至全台實體據點；旗下「ezPay簡單付」將串接「TWQR」電支跨機構共用平台，未來預計深度整合「TWQR」至集團旗下產品，提供普遍與便利收付環境，全力發展跨足線上與線下的全方位金流服務。