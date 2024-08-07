振宇五金財報／第2季獲利年增8成 EPS 0.77元

振宇五金（2947）7日公布第2季財報，單季稅後純益0.14億元，年增83.2％，每股純益（EPS）0.77元，累計上半年稅後純益0.33億元，年增64.9%，EPS 1.75元。

振宇五金第2季營收達5.27億元，創單季歷史新高，並同時公布7月營收1.85億元，月增2.8%、年增9.2%，累計今年前七月營收12.24億元，與去年同期相比增加10.1%。

振宇五金表示，下半年持續展店，至少開設3家新店，同時引進高毛利的長照商品，並進行數位布局，推動全新購物網站上線，另今年展店做法改以現有建物進行，有效調節費用，預期第2季及下半年的獲利都會明顯上升，因下半年因修繕需求多，預估營收將優於上半年。

振宇五金表示，隨著租地自建門市陸續開幕，營運量能增加，今年起已逐漸恢復費用率的調節，將可迎來更多成長動能，另外，自2017年起長期深耕標租土地及地上權策略奏效，以租地自建街邊店方式深入社區，近八年來公司共標得11件，且鎖定存續期間15至50年之地上權及標租案，主要看中土地取得成本低、租期長以及漲價幅度低等穩定優勢，具有高度成本效益，未來將持續深耕並加速拓展據點以提高市占率。

振宇五金門市數每年以10%成長至年底可望逾86家，因應展店需求擴大招募營運菁英，上月共參與7場就業博覽會包含，新北市政府就業服務站、國立聯合大學、中華大學、朝陽科技大學及屏東大學等，振宇五金表示，透過完整五金訓練及升遷機制，培育新進人員成為門市主管，歡迎應屆畢業生及業界優秀人才轉職加入。