昇達科財報／7月營收2.25億元 每股賺0.85元
昇達科（3491）因近期股價波動，依照證券櫃檯買賣中心規定公告相關財務資訊。昇達科7月營收2.25億元，年增57%，歸屬母公司淨利5,400萬元，年增286%，每股純益0.85元，也較去年同期0.22元大增。
6、7兩月累計營收4.38億元，較去年同期增加77%，歸屬母公司淨利1.09億元，年增336%，每股純益1.71元，較去年同期0.4元大幅成長。
昇達科今年第1季營收4.34億元，年增2%，歸屬母公司淨利7,800萬元，年增42%，每股純益1.23元。最近四季（2023年第2季至2024年第1季）營收累計15.94億元，歸屬母公司淨利2.22億元，每股純益3.54元。
昇達科波段漲幅自5月下旬起漲，拉出一波漲幅，7月2日盤中創高價338元，但近期股價起伏大，本周台股遇上股災，昇達科連續重挫兩個交易日後，今日上漲24元、以288元收盤，盤中一度達到漲停的290元價位。
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