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亞電財報／上半年EPS 0.18元 開拓摺疊機自動駕駛車用

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

亞電（4939）今日公告2024上半年營運成果暨7月營收概況。亞電2024年第2季稅後淨利4,226仟元，每股稅後純益（EPS）為0.04元，則較去年同期轉虧為盈。上半年稅後淨利17,293仟元，每股稅後純益為0.18元，主要受惠電子供應鏈已回到正常出貨節奏，使營運重回獲利表現。

亞電同步公告7月合併營收為1.31億元，累計前7月合併營收為8.89億元。

亞電提到，未來將持續以獨家薄型EMI抗電磁波軟板用薄膜產品，開拓各項應用領域，包括醫療、車用，以及摺疊式手機和面板供應鏈，樂觀將逐步放量，挹注營運成長動能。

亞電提到，公司近年來持續投入研發動能，積極耕耘高利基型、高門檻產品應用領域，獨家薄型EMI抗電磁波軟板用薄膜產品，為市場獨家3μm薄型Polyimide聚醯亞胺薄膜設計，具有高折曲性、高斷差、高保護性和穩定運作等特性，可有效降低環境電磁波干擾，確保OLED和MicroLED產品訊號傳輸不受影響。

亞電提到，薄型EMI抗電磁波軟板用薄膜產品為亞電今年主要營運推廣重點之一，近期已成功進入歐系醫材廠供應鏈，並將持續擴大在消費性電子應用市占率，包括國際級摺疊式手機和面板大廠，不僅提供客戶高品質、高性能的EMI解決方案，同時再次證明亞電深具技術研發實力與產品競爭優勢，今年第2季毛利率22.84%，與去年同期與上季持平，未來將隨著應用領域的擴大而有所優化。

亞電提到，未來隨著摺疊式手機、平板電腦等新型態電子產品問世，再加上樂觀未來AI功能普遍運用在個人化裝置，帶動高保護性、薄型化軟板材料市場需求不斷擴大，同時亦看好ADAS等傳感器，GPS/GNSS sensors、LiDAR、RADAR、SONAR，以及CCD攝像頭等模組在自動駕駛汽車中的應用前景，挹注亞電營運向上成長動能。

亞電 平板電腦 摺疊式手機 毛利率 營收 自動駕駛

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