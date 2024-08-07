閎康營收／7月創單月新高 營運持續加溫

半導體檢測大廠閎康（3587）7日公布7月營收為新台幣4.58億元，年增13.62%，月增5.31%，創單月營收歷史新高，主因人工智慧需求帶動及日本實驗室業績明顯增長。

隨著人工智慧（AI）於自動駕駛技術上的迅速發展，由於自動駕駛車輛需要處理來自多種感測器大量數據，這需要強大的邊緣計算能力來進行即時數據處理和決策。來自美國及中國大陸客戶強勁的故障分析（FA）市場需求促使公司投入更多資源，以開發更高效的故障檢測和修復技術，進而提升整體運營效率。

受惠於日本政府大力扶植半導體發展的政策，閎康日本實驗室自成立以來，連年繳出亮眼的成績單，已成功打入日本當地半導體供應鏈，訂單及客戶持續成長。原訂於2025年第1季度運作的日本第三座實驗室-北海道實驗室，受惠於客戶需求強勁，也可望提前至2024年第1季度運作。閎康在日本的業務布局已經得到當地市場的高度認可，不論業績或布局皆維持高速成長。

展望未來，除了先進製程技術帶來的檢測需求不斷增長之外，先進封裝亦為閎康帶來了強勁的營運動能，預期下半年來自半導體先進封裝與FOPLP設備FA進案量將明顯增加。日本熊本實驗室已於2024年第2季帶來完整季度貢獻，下半年業績亦將顯著貢獻，若北海道實驗室順利提前至今年第4季運行，將進一步增強閎康日本實驗室業務動能。