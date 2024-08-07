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愛比科技營收／7月4,755萬元 月減6.8%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

愛比科技（6858）公告7月合併營收4,755萬元，月減6.85%，惟與去年同期相較則增加21%。愛比科技表示，雖然7月已進入暑假，但美國學區專案及主要通路增加進貨，加上美國亞馬遜（Amazon）為因應開學需求提前備貨，在歐洲市場德國教育標案需求帶動IPEVO視訊教學攝影機系列產品出貨表現，帶動銷售增加貢獻，呈現淡季不淡的現象。

愛比科技累計今年前七月合併營收3.05億元，年減5.73%，主要去年為全球疫後北美教育市場緊急採購需求明顯回溫，帶動IPEVO在美國亞馬遜（Amazon）影音視訊產品平均庫存水位趨於穩健，加上北美、歐洲地區專案訂單貢獻所致。

愛比科技為解決教育學習、工作溝通與生活應用所須視訊設備的使用痛點，推出視訊會議設備、視訊教學／協助工具等一系列兼具美學的硬體產品，並推出Vurbo.ai、IPEVO SnapCapture OCR、IPEVO EyeStage™等軟體工具搭載使用，隨著AI技術需求快速成長，為愛比科技帶來了新的商業機會，透過軟硬體結合來提升競爭力，IPEVO優化公司的產品線，營運版圖將拓展專業服務市場，如醫生、律師和會計師等領域，且將透過成本控制和設計創新維持市場競爭力，進而逐步貢獻營收表現。

AI Amazon 暑假 營收 美國 視訊

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