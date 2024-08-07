穩懋公布7月營收 法人圈對後市看法逐漸分歧

穩懋（3105）公布7月營收16.1億元，月減3.3%、年增16.7%，市場普遍認為，主因為美系客戶需求強勁，部分彌補了陸系客戶需求的衰減，不過，法人圈對後市營運看法逐漸分歧，部分機構下修全年獲利預估，並將評等修正為中立。

大型法人機構指出，中國安卓手機市場在去年第2季季末庫存調整進入尾聲後，客戶於去年下半年重啟持續四個季度的拉貨動能，但已提前於第2季底再度進入庫存調整周期，預期第3季中國客戶需求將趨緩下，預估穩懋第3季整體營收45.2億元、季減8.8，但有供應予美系客戶的Optical產品營收進入備貨旺季，可望持續成長。

產品組合轉佳，但也因營收規模縮小使產能利用率下降，毛利率則維持在26.1%，營業淨利3.5億元，較去年同期大幅成長，稅後淨利預估為3億元、季減21.4%，每股獲利（EPS）0.97元，營運表現較去年同期明顯好轉，考量高階手機產品規格重回升級循環，今年營運轉虧為盈、明年獲利續成長，維持買進投資評等。

不過，也有法人機構認為，觀察穩懋目前接單狀況，雖然預估iPhone相關訂單在8月中旬前仍穩定挹注，不過，中國手機品牌廠需求未見回溫跡象，影響第3季營收表現，加上第4季、隔年第1季通常為手機相關產品淡季，亦即明年第2季前較缺乏營收動能，因此，評等為中立。

此外，也有機構法人認為，大陸手機品牌客戶雖過去連續四個季度回補庫存，但觀察到第3季後的客戶訂單有所下修，毛利率季持平，主因高毛利的Optical產品於美系客戶新機備貨使得營收比重有所提升，因此，下修今、明EPS至3.75、6.27元，評等並調降至中立。