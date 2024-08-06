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上洋第2季獲利年增35% 每股賺3.54元

中央社／ 台北6日電

空調及商用洗衣代理廠商上洋產業今天公告第2季歸屬母公司稅後淨利新台幣0.81億元，較去年同期成長35.23%，每股稅後淨利3.54元。

上洋說明，第2季合併營收9.21億元，年增21.5%，獲利年增35.23%，主因受惠終端消費市場回溫、天氣轉熱，帶動家用空調熱銷；隨著夏日用電量大增，以及企業、工業大廠對ESG（環境保護、社會責任、公司治理）需求的增加，加上國內電價調漲，預計將帶動具有節能、採用環保冷媒的空調與製冷設備銷售成長。

上洋統計，上半年合併營收15.59億元，年增13.79%；上半年累計歸屬母公司稅後淨利1.18億元，年增6.51%；每股稅後盈餘（EPS）5.12元。

上洋指出，東南亞地區經濟逐步復甦，近年積極開拓東南亞商用洗衣市場，並將陸續於泰國、越南、印尼等地參展，持續布建合作通路及團隊，擴展市場。

新台幣 東南亞 營收

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