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捷迅第2季每股賺1.5元 市況火熱

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

捷迅（2643）昨（6）日公告第2季稅後純益為5263萬元，年增68.5%，每股純益1.5元；上半年稅後純益為9,991萬元，年增率8.16%，每股純益2.85元。

航空貨運市場今年被AI伺服器需求、新手機及電商需求，提前擠爆航空貨運市場，然而航空貨運價格比去年最少漲一倍，這個部分也反應在捷迅第2季的獲利上。

捷迅7月營收5.03億元，年增率達68.37%；累計前七個月營收為26.91億元，年增率為43.22%。

捷迅表示，在貨運承攬業立足40餘年，累積許多國際知名電子大廠客戶的長期合作，更貼近市場主流，已於今年第2季末完成西雅圖併購案，此站點的營收及獲利表現將在第3季為集團帶來貢獻。

捷迅 營收

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