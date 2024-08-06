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大田第2季每股純益2.06元 訂單回溫

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工廠大田（8924）昨（6）日公告第2季財報，單季交出稅後純益1.72億元的獲利成績，為近六季新高紀錄，年增18.3%，每股純益（EPS）2.06元。大田指出，客戶持續布局新品，第3季營運有望優於第2季。

大田旗下美系品牌客戶歷經去化庫存告一段落後，先前所遞延的新開發案正逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產；同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也有所回溫，挹注該公司營運表現。

依大田公布上季財報數據，單季營收為13.98億元，相較去年同期的9.6億元，成長45.6%；單季稅後純益為1.72億元，年增18.3%，EPS為2.06元；累計上半年稅後純益為2.7億元，EPS 3.23元。

展望營運前景，大田指出，在全球經濟復甦不明朗的狀況下，美日系品牌商今年普遍拉長新款式產品鋪貨時程，以測試市場水溫，將讓該公司今年營運表現呈現逐季溫和上升走勢，預期第3季業績將優於第2季，下半年會比上半年好。

EPS 財報

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