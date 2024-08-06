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是方第2季每股賺3.3元 上月營收靚
中華電信旗下小金雞是方（6561）昨（6）日公布上半年財報，受惠LY2機房銷售超預期，上半年營收17.52億元，年增9.82%，每股純益6.41元，毛利率47.61%。營收及每股純益雙創同期新高。
是方第2季營收8.97億元，季增4.9%，年增13.34%，每股純益3.3元，營收與每股純益也創單季新高。第2季營業利益2.93億元，季減2.6%，年增9%，歸屬母公司淨利2.62億元，季增8%，年增21%。
是方昨天也公布7月營收3.58億元，連兩月創歷史新高，月增7.3%，年增31.3%。
是方今年以來業績逐步走高，累計今年前七月營收21.11億元，年增12.9%。
是方董事長吳彥宏表示，是方LY2「聯雲AI智能資料中心」6月啟用，目前LY2銷售率已逾七成，客戶來自國際尖牙股（FAAMG）以及提供AI算力中心的業者，預估明年底量能持續推高。未來是方也要在台灣、甚至亞洲AI算力中心扮演重要角色。
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