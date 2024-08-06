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復甦力道低於預期 環球晶今年營收估下滑 明年回復健康成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日主持線上法說會表示，半導體景氣今年下半年復甦，但力道低於預期，致使環球晶今年營收可能下滑；不過她認為，隨客戶庫存下降、需求升溫，明年供需情況將趨於健康，出貨可望有不錯成長。

環球晶今日舉行董事會，公布第2季及上半年財報，同時也在下午召開線上法人說明會，說明第2季營運結果及本季展望。

環球晶第2季不畏駭客網路攻擊事件影響，單季營收153.26億元，季增1.6%。但因折舊、資安事件及電力等成本增加，第2季毛利率滑落至32.3%，季減2個百分點；稅後純益28.79億元，季減18.5%，每股純益6.02元。也因動能低於預期，上半年合併營收304.13億元，年減16.7%；毛利率33.3%，年減5.9個百分點，稅後純益64.12億元，年減34.5%，每股純益14.04元。

徐秀蘭表示，今年第1季確定是環球晶營運谷底，第2季業績較第1季成長，第3季業績也可望延續逐季成長趨勢；但下半年難以呈現V型復甦，今年總營收可能還呈現下滑，不過她認為明年矽晶圓供需趨於健康，將會有不錯成長表現。

營收 環球晶

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