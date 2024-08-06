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演唱會貢獻多 寬宏、華研上半年獲利大成長

中央社／ 台北6日電

文創股、展演業者寬宏藝術華研音樂公告上半年財報。寬宏藝術受惠於演唱會與音樂劇貢獻，獲利年增1.82倍。華研上半年獲利年增50.8%，創歷年同期新高，主因累計演唱會場次達17場，以及業外的匯兌、租金等挹注。

寬宏藝術今天公告上半年財報，稅後純益新台幣9731.4萬元，年增182.2%，每股純益（EPS）為2.95元；其中第2季稅後純益為2405.1萬元，年增241.1%，EPS為0.73元。

寬宏藝術表示，今年第1季最大獲利來源為英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會；據了解，約貢獻營收3億元。第2季主力則是音樂劇「西貢小姐」。

展望下半年，寬宏藝術表示，第3季有歌手林志炫與團體Ozone演唱會、百老匯音樂劇，以及改編自2003年好萊塢同名電影音樂劇；並持續舉辦多場展覽，搶攻暑假商機，其中恐龍光影展票房不俗，平日每天都有千人入場。

華研音樂日前公告今年第2季財報，稅後純益為1.68億元，年增28.1%，EPS為3.19元；今年上半年稅後純益為3.16億元，年增50.8%，EPS為5.98元。

華研表示，上半年主要受惠累計演唱會場次達17場，挹注營收，業外則有匯兌、租金以及持有股票升值利益，推動獲利創下歷年同期新高。

展望下半年，華研旗下歌手林宥嘉將繼續在中國大陸、新加坡、東京、馬來西亞等地巡演；動力火車也同時在中國大陸各城市開唱，持續有演唱會，今年舉辦場次數有望超越去年。

寬宏藝術 演唱會 華研

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