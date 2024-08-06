快訊

奧運田徑／楊俊瀚復活賽20秒73 分組第3無緣準決賽

持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

綠界科技布局大數據廣告 上半年EPS 9.05元

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
綠界科技指出，子公司綠界大數據應用科技推出「綠界大數據平台」，已於8月1日上線。圖／綠界科技提供
綠界科技指出，子公司綠界大數據應用科技推出「綠界大數據平台」，已於8月1日上線。圖／綠界科技提供

綠界科技今日召開董事會公布第二季暨上半年財務報表，上半年合併營收7.63億元，年增0.77%；公司指出，雖然上半年布局大數據及AI分析等新事業，人事成本及營運費用提高不少，但每股稅後盈餘仍有 (EPS) 9.05元的成績。

綠界科技指出，公司順應市場需求，提供40多萬店家完善的電子商務解決方案，子公司綠界大數據應用科技推出「綠界大數據平台」於8月1日上線，該平台透過個資去識別化的數據資料，結合AI技術將數據標籤化，預測市場趨勢及掌握消費者行為，替商家精準剖析消費者喜好及瞄準目標受眾，大幅提升廣告效益與品牌競爭力，藉此利用行銷工具幫助店家導流，也展現出綠界科技服務創新的成果。

此外，綠界科技為降低店家經營風險，為防範三方交易詐騙推出兩大防護機制：一、超商代碼繳費API，能讓客戶約定付款超商門市，因此不是隨便的超商繳費都可以；二、虛擬帳號匯款API，可比對付款人帳號後五碼，因此不是隨便帳號都能匯款成功，以上功能可提升店家交易安全性，且保護買賣雙方權益。呼籲商家多利用此新服務，來避免遭遇三方詐騙的機會。

綠界科技表示，公司深知防範詐騙的重要性，亦極力配合政府單位及法令政策，歷經一年努力，已與相關業者們共同推動並遞件申請成立「第三方支付公會」，將協調制定行業標準與規範，落實應盡的責任與義務，保障消費者交易安全，有助於提升產業的合作與交流，促進第三方支付市場的穩定成長。

消費 詐騙 超商

延伸閱讀

均華財報／上半年 EPS 7.2元 寫史上最強H1營收及獲利

群電財報／第2季獲利為同期新高 每股純益2.28元

信驊 上半年EPS 23.79元

鼎天上半年 EPS 1.82元 毛利率攀升

相關新聞

長科第2季盈餘決每股配息0.41元 並斥資1億美元擴建馬來西亞廠

導線架大廠長科*（6548）今（6）日公告2024年7月合併營收為10.12 億元，月增0.5%、年增4.0%，為今年以...

勤凱Q2獲利寫十季來新高 年增53%

導電漿大廠勤凱（4760）召開董事會、通過第2季財報。其中，受惠客戶拉貨動能增溫、產品組合轉佳下，單季稅後純益5606萬...

環球晶上半年賺逾一個股本達14.04元 看好下半年景氣復甦

環球晶今 (6)日舉行董事會，會中通第2季財報，單季稅後純益28.8億元，季減18.5%，年減39.9%，每股純益6.0...

打造循環經濟新商模 成信實業將掛牌上市

成信實業將掛牌上市，董事長陳鵬表示，成信以「零廢棄」為核心價值，致力於創新都市採礦技術和資源再利用，並藉由推動客製化循環...

信驊 上半年EPS 23.79元

股王信驊昨（5）日公告第2季稅後純益5.08億元，攀上七季來的高點；上半年稅後純益8.99億元，年增逾1.1倍，每股純益...

新普營收 預期月月高

電池模組廠龍頭新普（6121）受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。