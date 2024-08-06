綠界科技布局大數據廣告 上半年EPS 9.05元

綠界科技今日召開董事會公布第二季暨上半年財務報表，上半年合併營收7.63億元，年增0.77%；公司指出，雖然上半年布局大數據及AI分析等新事業，人事成本及營運費用提高不少，但每股稅後盈餘仍有 (EPS) 9.05元的成績。

綠界科技指出，公司順應市場需求，提供40多萬店家完善的電子商務解決方案，子公司綠界大數據應用科技推出「綠界大數據平台」於8月1日上線，該平台透過個資去識別化的數據資料，結合AI技術將數據標籤化，預測市場趨勢及掌握消費者行為，替商家精準剖析消費者喜好及瞄準目標受眾，大幅提升廣告效益與品牌競爭力，藉此利用行銷工具幫助店家導流，也展現出綠界科技服務創新的成果。

此外，綠界科技為降低店家經營風險，為防範三方交易詐騙推出兩大防護機制：一、超商代碼繳費API，能讓客戶約定付款超商門市，因此不是隨便的超商繳費都可以；二、虛擬帳號匯款API，可比對付款人帳號後五碼，因此不是隨便帳號都能匯款成功，以上功能可提升店家交易安全性，且保護買賣雙方權益。呼籲商家多利用此新服務，來避免遭遇三方詐騙的機會。

綠界科技表示，公司深知防範詐騙的重要性，亦極力配合政府單位及法令政策，歷經一年努力，已與相關業者們共同推動並遞件申請成立「第三方支付公會」，將協調制定行業標準與規範，落實應盡的責任與義務，保障消費者交易安全，有助於提升產業的合作與交流，促進第三方支付市場的穩定成長。