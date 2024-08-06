勤凱財報／第2季每股純益站上近十個季度以來高點 為歷史單季次高

導電漿大廠勤凱（4760）6日召開董事會並通過今年第2季財報，受惠客戶拉貨動能增溫、產品組合轉佳下，單季稅後純益5,606萬元，季增54.1%、年增39%，每股純益1.86元，站上近十個季度以來高點，並為歷史單季次高，看好第3季營運可望持續維持高峰。

勤凱同時公告7月營收，單月營收1.26億元、年增17.5%、月增4.1%，為連續第五個月營收站上億元大關，來自於客戶持續拉貨，儘管國際銀價仍居高不下，但在下游積極拉貨，單月出貨量呈現月、年雙增。

副董事長莊淑媛表示，公司未來營運利基的新產品，主要是AI零組件所需特殊電子漿料，特別是隨全球市場積極布建相關AI新品，對新材料需求強烈中，已獲得客戶認證通過後，7月已經開始小量出貨，未來若大廠開始量產，將進一步擴大業績規模。

此外，深耕多時的TGV（Through Glass Via，先進玻璃基板封裝）材料，目前則在配合客戶產品開發階段中，日本及大陸被動元件大廠亦在持續送樣認證中。

展望第3季營運，莊淑媛認為，在手機傳統旺季、PC市況回穩，以及日商村田、TDK等國際大廠醞釀調漲報價中，勤凱對營運展望持中性偏正向的看法，研判本季業績至少可維持第2季水準。