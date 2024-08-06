是方財報／上半年、第2季營收、EPS 創新高

中華電信（2412）旗下小金雞是方電訊（6561）6日公布上半年財報，受惠LY2銷售超預期，催動飛輪效應飆升力道，2024年上半年營收17.52億元，年增9.82%；每股純益達6.41元，毛利率47.61%。營收及每股純益雙創歷史同期新高。

是方公布第2季營收8.97億元，季增4.9%，年增13.34%，每股純益3.3元，營收與每股純益也創單季歷史紀錄。第2季營業利益2.93億元，季減2.6%，年增9%，歸屬母公司淨利2.62億元，季增8%，年增21%。

董事長吳彥宏表示，是方LY2「聯雲AI智能資料中心」具備高規格、高度安全及高效率等優勢，今年6月正式啟用，是國內未來最重要的AI智能資料中心。目前LY2銷售率已逾七成，客戶來自國際尖牙股（FAAMG）以及提供AI算力中心的業者，預估明年底量能持續推高。未來是方也要在台灣、甚至亞洲AI算力中心扮演重要角色。

是方上半年業績飆升，主要動能來自於IDC服務及雲端應用服務。其中，IDC年成長18.2%，雲端應用年成長10.53%。企業對數位轉型需求日益增長，對高品質、高可靠性的IDC服務及AI雲端應用服務的需求也隨之增加，帶動是方全面性的營收成長。

是方總經理劉耀元表示，為滿足客戶對高速頻寬的需求，近年來積極布建環島光纖網路貫通台灣西部科技走廊，連接台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地的工業園區及科技園區。為了因應客戶及市場需求，是方也積極擴增台灣-香港、台灣-新加坡、台灣-日本的國際海纜骨幹頻寬。截至目前為止，是方國內外頻寬已超過1200G，服務範圍涵蓋超過40個國家及60個城市。相較於上半年的成績，是方下半年的表現將「先蹲後跳」。