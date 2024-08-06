環球晶上半年賺逾一個股本達14.04元 看好下半年景氣復甦

環球晶今 (6)日舉行董事會，會中通第2季財報，單季稅後純益28.8億元，季減18.5%，年減39.9%，每股純益6.02元；上半年稅後純益64.1億元，年減34.5%，每股純益14.04元。

環球晶表示，2024年全球經濟成長預計維持穩定，並有望在2025年略為回升。儘管面臨通膨挑戰，全球經濟仍展現韌性，雖然全球消費者信心和商業活動仍低於疫情前水準，但發展呈正向趨勢，支持半導體產業將反彈的預測，然而貿易摩擦與地緣政治風險依然存續。

環球晶強調，隨3D IC封裝技術的推進、提高晶片性能及使用量，且電子設備開始導入AI性能，有機會驅動換機潮、進一步增加周遭裝置 IC 和感測器之需求。加上庫存水位逐漸去化以及下游客戶擴大產能，有望帶動對上游半導體晶圓的需求，預期半導體產業將在2024下半年復甦，並對2025年前景保持樂觀。

環球晶全球擴產計畫方面，旗下子公司GlobalWafers America (GWA) 及MEMC LLC將獲得最高4億美元補助，支持興建美國20多年來首座擁有一貫製程之先進矽晶圓廠以及美國唯一的12吋先進SOI晶圓生產基地，有助於彌補美國半導體供應鏈中的「關鍵缺口」以及降低對進口晶圓之依賴。

此外，義大利子公司MEMC S.p.A.也將獲得最高1.03億歐元之研發補助，用於打造歐洲最先進之12吋半導體晶圓廠，以期減少歐洲半導體供應鏈對先進製程晶圓進口的高度依賴。

環球晶指出，隨著集團擴產布局，環球晶圓將在亞洲、歐洲及美國等半導體先進製程主要市場擁有從長晶到磊晶的完整一貫製程，為客戶提供一站式解決方案，提升本公司應對總體經濟與地緣政治挑戰的靈活性，更可進一步降低運輸產生的環境衝擊，並掌握在地供應國際客戶之優勢。