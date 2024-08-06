打造循環經濟新商模 成信實業將掛牌上市

成信實業將掛牌上市，董事長陳鵬表示，成信以「零廢棄」為核心價值，致力於創新都市採礦技術和資源再利用，並藉由推動客製化循環經濟，構建永續供應鏈，以獨家的創新技術展現出在資源回收和再利用方面的獨特競爭優勢。

在全球各國政府大力推動循環經濟政策背景下，循環經濟市場規模逐年增長，根據市場研究公司Research and Markets的報告指出，2021年全球城市礦業市場價值為181.8億美元，預計2027年將達到380.9億美元，年複合年增長率為13.12%，市場前景看好。

總經理謝雅敏表示，循環經濟的產業特性，首先由廢棄物開始，從中尋找有價值的資源，強調廢料就是礦山，在都市中採礦，因此創新技術相當重要。

陳鵬表示，成信專注於五大產品和一項服務，其中「矽碇」系列產品被廣泛應用於煉鋼升溫劑及耐火材料，可提升煉鋼過程的效率和品質；「球形二氧化矽粉」則是半導體封裝、電子陶瓷和塗料等行業的關鍵材料，其作用在於提高性能和穩定品質。

陳鵬表示，成信的「氧化生物分解劑」是專為PP/PE塑膠研發的環保添加劑，有助於PP/PE的生物分解；「晶瓷粉」則應用於工業研磨材和工程塑膠，可提升產品耐用性和加工性能；「碳鋁粒」主要用於煉鋼過程中的升溫和還原，效果顯著。

陳鵬指出，成信的「球形二氧化矽」產品透過專利技術回收加工生產，品質穩定，性能優異，且具有低碳排放的特點，目前市場上無同業競爭者，除了擁有專利佈局保護外，在投建生產工廠方面，隨環保要求日益嚴格，其它企業若想取得再利用許可執照也需要三年以上，因此難以模仿和超越。

陳鵬也說，目前成信已在台灣市場取得領先地位，不僅穩定出貨給塗料、塑膠、橡膠、電子零組件業、半導體等產業，更是日月光的廢條再利用最大供應商。

此外，成信的循環經濟顧問服務以「循環經濟123」經營模式著稱；這項服務從委託技術顧問開始，發展出各類資源化產品，客戶可選擇自行投資或委由成信建置回收處理設施，如中科廠原委託成信提供廢棄物解決方案，最終由成信建設污泥再利用廠，提供專業的處理服務。從廢棄物診斷到資源物二次市場開發，再到資源商品生產技術的完整解決方案，成信可滿足客戶對減碳指標和零廢棄的需求。