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日圓陡升不利赴日旅遊 旅行社股五福一度跌停、族群黯

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

近期日圓陡升，市場憂心將影響台觀光客赴日旅遊的意願，使得旅行社股股價承壓，包括五福（2745）今盤中股價打落跌停，雄獅（2731）、山富（2743）盤中跌幅逾6%，為觀光股中今日最疲弱的次族群。法人表示，日圓匯率上升直接導致了台灣旅客在日本的旅遊成本增加，也會增加旅行社在日本的營運成本，使利潤空間縮小。

雖然日圓兌美元匯率今天在開盤後止升回貶，但此前日圓已連續升值五天，並一度急升至7個月最高。法人表示，日幣上漲使台灣旅客在兌換日幣時需要支付更多的台幣，直接提高旅行的總成本。包括食宿、交通、購物等支出都會變得相對昂貴，若日圓升值成為趨勢，則是否影響下半年國人赴日旅遊的意願，值得留意。

根據統計，今年上半年訪日本的遊客人數為1777萬7200人次，打破2019年的1663萬3614人次紀錄，創歷史新高。旅行社業者表示，除了自然風光、人文氛圍、飲食文化接近、飛行時間短之外，有一部分也是受到上半年日圓疲軟帶動，增加了國人赴日旅遊的誘因。不過，隨著近期匯率反轉，若形成長線趨勢，可能將多少壓抑赴日旅遊熱度。

在基本面方面，旅行社股上半年財報陸續出爐，雄獅上半年營收133.66億元，年增51.96%，稅後純益6.2億元，年增94.5%，每股純益6.64元，創上市以來半年報最佳成績。

五福第2季營收20.31億元、年增率64.38%，稅後淨利0.92億元、年增率21.93%，單季 EPS 2.75元。上半年累積營收38.33億元，年增率102%，營收創下上櫃以來上半年新高；稅後淨利1.98億元、年增率86.93%，EPS 為5.86元，上半年受惠於旅遊熱度持續，營收表現持續開出好成績。

日圓匯率 營收

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